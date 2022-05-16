رئيس جامعة الأزهر يؤكد دعمه لاستراتيجية التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل

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أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، دعمه الكامل لجميع جهود الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030م للتنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل.

جاء ذلك خلال ترؤس المحرصاوي، اجتماعًا طارئًا، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، أن تطبيق التحول الرقمي على جامعة الأزهر يعد من الصعوبة بمكان، نظرًا لأن لها فروعًا في جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجامعة اقتربت من الانتهاء من أعمال "مركز البيانات"، وذلك بهدف ربط جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم ببعضها البعض وتحقيق رؤية مصر 2030م في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.