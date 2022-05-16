مدبولي يبحث فرص تعزيز التعاون بين مصر والإمارات والأردن في قطاع الصناعة



كتب- محمد غايات:

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين مصر، ودولة الإمارات، والمملكة الأردنية، في قطاع الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء، على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في الدول الثلاث، لدفع أطر التعاون فيما بينها، لافتًا إلى ضرورة البناء على ذلك الاهتمام والحرص، لتحقيق التكامل في مختلف القطاعات، بما يعود بالنفع على شعوب تلك الدول، وبما يمثل نواة لدائرة أكبر من التعاون العربي.

وتم خلال الاجتماع، بحث عدد من فرص التعاون الصناعي بين مصر، والإمارات، والأردن، وفق رؤية تقوم على استثمار المزايا التنافسية لدى كل دولة، مثل توافر الخامات، والطاقات البشرية، والقدرات التكنولوجية، وبيئة الأعمال المحفزة، والسوق الاستهلاكي، والقدرة على النفاذ إلى أسواق مجاورة، بحيث يتحقق "التكامل" من خلال استفادة كل دولة من الميزة المتحققة لدى الأخرى، لتتحقق متطلبات الدول الثلاث في توفير وتلبية احتياجاتها من السلع والمنتجات، وتقليل الاستيراد من الخارج.