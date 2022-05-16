انطلاق مؤتمر مايكروسوفت السنوي للتعليم العالي 18 مايو

كتب- محمد نصار:

تنطلق النسخة الأولى من مؤتمر مايكروسوفت السنوي للتعليم العالي 18 مايو الجاري برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمي، والمهندس ناصر الأمير، المدير التنفيذي مشروع تطوير نُظم وتكنولوجيا المعلومات (ICTP).

ويقوم مشروع تطوير نُظم وتكنولوجيا المعلومات (ICTP) بوحدة تطوير مشروعات التعليم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، بعقد النسخة الأولى من مؤتمر مايكروسوفت السنوي للتعليم العالي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 مايو الجاري، بأحد الفنادق بالقاهرة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالدور الذي تلعبه شركة مايكروسوفت في قطاع التعليم العالي على مستوى العالم، وكيفية الاستفادة من الخبراء في هذا المجال، لتنفيذ خطة التحول الرقمي داخل الجامعات المصرية، مع توضيح ما تم إنجازه من مهام في مجال تكنولوجيا المعلومات على مدار الأعوام السابقة، وكذلك عرض مُبادرة إنشاء موقع مركزي لتقديم الخدمات التكنولوجية لجميع الجامعات المصرية، من خلال منصة مُوحدة تُتيح إنشاء المواقع والخدمات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من خلال خطوات بسيطة تتبعها كل جامعة على حسب احتياجاتها ومُتطلباتها التكنولوجية، مما يُساهم في نشر الخدمات التكنولوجية بطريقة مُيسرة وآمنة لجميع العاملين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تحسين التصنيف الرقمي للجامعات المصرية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه من المُقرر الإعلان عن عدد من الخدمات الجديدة التي تُقدمها شركة مايكروسوفت، لتمكين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من تحقيق أفضل ما لديهم، من خلال عرض بعض التطبيقات والحلول التقنية الجديدة المُقدمة من قِبل الشركة.