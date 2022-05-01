طوارئ بصالات مطار القاهرة لاستقبال الركاب والمعتمرين خلال عيد الفطر

كتب- محمد عبيد:

رفع مطار القاهرة الدولي حالة طوارئ بصالات السفر والوصول؛ لاستقبال رحلات عودة المعتمرين القادمة من جدة والمدينة المنورة في الصالة الموسمية، وكذلك مبنى الركاب 2 ومبنى الركاب 1، ولسفر ووصول نحو 45 ألف راكب يوميًّا خلال أيام عيد الفطر المبارك على الرحلات الدولية والداخلية .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، اليوم الأحد: بدأ تكثيف الرحلات بعد قضاء ليلة القدر بالأراضي السعودية وختام المصحف، لتزيد تدريجيًّا مع أول ايام عيد الفطر المبارك.

وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع كل شركات الطيران وكذلك الجهات المعاونة لنجاح موسم عودة المعتمرين رغم قلة الأعداد بالمقارنة بالأعوام السابقة؛ بسبب جائحة كورونا، وكذلك حل أية مشكلات أثناء التشغيل وزيادة الأطقم العاملة خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ حيث تشهد الصالات كثافة في التشغيل سواء على رحلات الوصول الدولية أو الداخلية، ورحلات السفر الدولية والداخلية .

وتابعت المصادر بأن شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، تتابع موسم عودة المعتمرين ، وكذلك المصريين والأشقاء العرب القادمين من الخارج لقضاء إجازة العيد، وتم عقد اجتماعات مع الجهات المعاونة بالمطار لبحث خطة التشغيل أثناء عيد الفطر المبارك، والتي تشهد كثافة في التشغيل قادمة من مختلف الدول وليس السعودية فقط، بسبب بدء الإجازة الصيفية ورغبة الكثير من الأسر المصرية والأشقاء العرب في قضائها بالمدن المصرية، وتم الاتفاق على زيادة الأطقم العاملة من مختلف جهات المطار؛ للقضاء على أي زحام أو تكدس وحل أية مشكلات خلال جداول التشغيل .

وأكدت "مصر للطيران" أن أسطول الشركة يعمل بكامل طاقته لإعادة المعتمرين من الأراضي المقدسة، وكذلك الانتظام في الرحلات الدولية الأخرى، وانتهت الشركة من جدول زيادة الرحلات الداخلية أيام عيد الفطر المبارك، لنقل المصريين الراغبين في قضاء الإجازة داخل المدن السياحية "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم".