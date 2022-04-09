"الشيوخ" يستأنف جلساته العامة غدا لمناقشة تقارير مشروع قانون واقتراحات برغبة

كتب- مصراوي:

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته العامة غدا الأحد وعلى مدار يومين لمناقشة تقارير من اللجان النوعية، عن مشروع قانون واقتراحات برغبة مقدمة من النواب.

ومن المقرر أن يناقش المجلس غدا تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب يوسف السيد يوسف عامر، بشأن إعداد تفسير جامع يعني بتقديم كتاب الله تعالي بلغة سهلة وأسلوب مباشر ويعبر عن وسطية الإسلام، واعتداله، وذلك بشكل مؤسسي، وطباعة المصحف الشريف مزودا بتفسير مختصر، وإعداد موسوعة حديثة في الصحيح الثابت الوارد إلينا من سنة النبي (ص) مع شرح ميسر واف لها بلغة سهلة وبأسلوب مباشر معبر عن وسطية الإسلام واعتداله.

وسوف يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة للنواب محمد عبدالمعطي ومحمد حمزة ويوسف عامر، بشأن إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بجامعة الأزهر، وكذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي بشأن استحداث آليات جديدة لمعاملة الحاصلين على شهادة معاهد القراءات المرحبة العالية معاملة شعبة العلوم الإسلامية بالثانوية الأزهرية.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محيي حافظ، والنائب زين العابدين الإطناوي، والنائب هاني يوسف عبدالشهيد بشأن الغلق الجبري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة، وتراخيص العيادات والنشرات الطبية، والقرار الملزم لاستكمال إجراءات تراخيص العيادات الطبية.

وعلى جدول أعمال المجلس هذا الأسبوع أيضا، من المقرر أن يتم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.