الاثنين.. المسرح القومي يقدم أحدث عروضه "نور الطريق"

القاهرة - (أ ش أ):

قال مدير فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح الفنان إيهاب فهمي إن الفرقة تفتتح عرضها الجديد "نور الطريق" تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال وإخراج محمد الخولي، يوم الإثنين المقبل "10 رمضان"، ويستمر عرضه يوميا طوال شهر رمضان على خشبة المسرح القومي.

وأوضح فهمي، في بيان، اليوم أن "نور الطريق" يتناول الطريق التي يسلكه الإنسان إلى الله- عز وجل- من خلال شخصيات العرض التي تبحث طوال العرض عن الطريق المنير الذي يؤدي إلى الله، وكيف ينجح الإنسان في الوصول إلى ما يريد طالما التزم بنور الطريق.

المسرحية بطولة عدد من النجوم الكبار القديرة فردوس عبد الحميد، خالد الذهبي، بهاء ثروت، وتصاحب الممثلين فرقة الإنشاد الديني "فراديس" بقيادة المنشد صلاح عبد الحميد، ديكور ناصر عبد الحافظ، مادة فيلمية مينا إبراهيم، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج محمد الخولي.