أساقفة يترأسون صلوات تجنيز القمص أرسانيوس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية - بث مباشر

كتب - مينا غالي:

بدأت منذ قليل صلوات تجنيز القمص أرسانيوس وديد شهيد حادث الطعن، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بعد وضول جثمانه للكنيسة منذ قليل.

وتشهد الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية زحاما شديدا من شعب الكنيسة الذين حضروا لتوديعه، حيث استقبلوا جثمانه بالصراخ والبكاء.

ويترأس صلوات التجنيز الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، والأنبا إرميا الأسقف العام رئيــس المركــز الثقـافي القبطي الأرثوذكسي، بحضور عدد كبير من كهنة الإسكندرية.

ومن المقرر بعد الصلاة أن يتم دفن الجسد في مدفن الشهداء بدير الشهيد مار مينا العجائبي في مريوط.

وقالت الكنيسة في بيان لها: تعرض القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز، محرم بك بالإسكندرية، مساء أمس، لاعتداء باستخدام آلة حادة في رقبته، من قِبَل شخص مجهول، نُقِل على إثره إلى مستشفى القوات المسلحة بمنطقة مصطفى كامل، إلا أن روحه الطاهرة فاضت عقب وصوله المستشفى.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على القاتل وجاري التحقيق معه لمعرفة هويته ودوافعه لارتكاب هذا الحادث الغادر.

ونعت الكنيسة هذا الأب المبارك الذي كرس حياته لله، مضيفة في بيانها: واليوم قدم حياته كلها شهادةً أمينة له. عالمين وواثقين أنه "إِنْ عِشْنَا فَلِلرَّبِّ نَعِيشُ، وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّبِّ نَمُوتُ. فَإِنْ عِشْنَا وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّبِّ نَحْنُ." (رو ١٤ : ٨).

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، رسالة تعزية لنيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، في انتقال الأب القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول في كرموز التابعة للقطاع، والذي تنيح نتيجة اعتداء تعرض له من قِبَل مجهول، وجاء نص التعزية كالآتي:

"على رجاء القيامة نودع كاهنًا فاضلًا وخادمًا نشيطًا، محبوبًا في سيرته أمينًا في كنيسته، صاحب علاقات طيبة مع الجميع، ومشهودًا له من كل الذين تعاملوا معه في منطقة خدمته من كل الشعب مسلمين وأقباط، صغار وكبار، و كذلك ذا سيرة ناجحة مع كل الآباء إخوته في الخدمة الكنسية.

بألم شديد نودعه إثر هذا الحادث الأليم، رافعين عيوننا إلى السماء نحو إلهنا الصالح، ملتمسين منه العزاء لزوجته الفاضلة وأسرته المباركة، وكذلك لكنيسته وجميع أحبائه وأبنائه الروحيين.

نودعه في هذه الأيام المقدسة من الصوم الكبير، لكي يُعَيِّد بالقيامة المجيدة مع المسيح يسوع القائم، و يكون مصليًّا وشفيعًا لنا في السماء."