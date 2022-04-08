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القومي لحقوق الإنسان يشكل لجنة لرصد تداعيات تغير المناخ

03:38 م الجمعة 08 أبريل 2022
القومي لحقوق الإنسان يشكل لجنة لرصد تداعيات تغير المناخ

المجلس القومي لحقوق الإنسان

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أ ش أ

شكّل المجلس القومي لحقوق الإنسان، "لجنة المناخ" لرصد تداعيات تغير المناخ علي حقوق الإنسان، حيث ستتولي اللجنة رصد هذه التداعيات على تمتع الافراد والدول بحقوق الانسان، وكذلك الاعداد لقمة المناخ COP27، في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وذكر المجلس -في بيان له، الجمعة، أنه جاء تشكيل مجموعة العمل المعنية، لمتابعة ورصد الجوانب الحقوقية المتعلقة بالتغيرات المناخية، خاصة في سياق تأثيرها على الحقوق المائية والحق في الغذاء.

وأضاف أنه من المقرر أن تعمل المجموعة المشكلة، على ضمان دمج البعد الحقوقي في الأجندة الوطنية للمناخ، والعمل على ترسيخ وإبراز دور المقاربة الحقوقية في التعامل مع قضايا المناخ وطنيا وإقليميا ودوليا، خاصة في ضوء استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ cop27.​

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