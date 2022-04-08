طقس السبت.. الأرصاد: انخفاض الحرارة بمعدل 4 درجات وظاهرة جوية مسيطرة

كتب- أسامة علي:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة من الانخفاض في درجات الحرارة، الأسبوع المقبل.

وأضافت لمصراوي، أن طقس غد السبت يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية وتسجل القاهرة 28 درجة مئوية للعظمى، وتكون الأجواء مائلة للحرارة ربيعية ممتعة، مع نشاط للرياح يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن موجة الانخفاض مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل، بداية من غدا السبت وحتى الخميس المقبل، وتكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية .

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة، اليوم، وعودة درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الجمعة، أنه بعد أن شهدت كافة أنحاء البلاد ارتفاع في درجات الحرارة، من المتوقع أن يبدأ الانخفاض التدريجي على شمال البلاد، اليوم الجمعة.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة على القاهرة 32، ويستمر الانخفاض لمدة أسبوع قادم، تنخفض درجة الحرارة الصغرى، لذلك يرجى عدم تخفيف الملابس ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من و إلى القاهرة.