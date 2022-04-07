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محافظة القاهرة تفتتح معرضًا للحرف التراثية والأعمال اليدوية بباب الشعرية

07:04 م الخميس 07 أبريل 2022
محافظة القاهرة تفتتح معرضًا للحرف التراثية والأعمال اليدوية بباب الشعرية

محافظة القاهرة

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(مصراوي):

افتتحت محافظة القاهرة، اليوم الخميس، معرضًا للحرف التراثية والاعمال اليدوية بباب الشعرية.

وأشار محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، في بيان، إلى حرص المحافظة على إقامة مثل هذه المعارض لدعم أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة للحفاظ عليها؛ خاصة فى ظل تسجيل القاهرة كمدينة إبداعية للحرف والفنون الشعبية على شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية.

يذكر أن المعرض المقام على مساحة ٤٠٠ متر سيستمر لمدة ٣ أيام اعتبارا من اليوم وحتى بعد غد السبت ويضم اكثر من ٤٠ عارضا اتيح لهم عرض منتجاتهم بالمجان بدعم من محافظة القاهرة والغرفة التجارية.​

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