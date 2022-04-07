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مجلس النقابة العامة للبيطريين يعيد تشكيل هيئة المكتب

07:07 م الخميس 07 أبريل 2022
مجلس النقابة العامة للبيطريين يعيد تشكيل هيئة المكتب

مجلس النقابة العامة للبيطريين يعيد تشكيل هيئة المك

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كتب- أحمد مسعد:

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، أمس الأربعاء 6 أبريل 2022، جلسته الإجرائية لإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، وذلك بعد إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية بقنا.

وأسفر الاجتماع عن انتخاب كل من:

1- الدكتورة شيرين ذكي، وكيلا للمجلس.

2- الدكتورة محمد سيف، أمينا عاما.

3- الدكتور عمرو الجمهورى، أمينا للصندوق.

4- الدكتور أيمن حلمي، أمينا مساعدا.

5- الدكتور عبد العزيز الجوهرى، أمينا مساعدا للصندوق.

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