مجلس النقابة العامة للبيطريين يعيد تشكيل هيئة المكتب

كتب- أحمد مسعد:

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، أمس الأربعاء 6 أبريل 2022، جلسته الإجرائية لإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، وذلك بعد إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية بقنا.

وأسفر الاجتماع عن انتخاب كل من:

1- الدكتورة شيرين ذكي، وكيلا للمجلس.

2- الدكتورة محمد سيف، أمينا عاما.

3- الدكتور عمرو الجمهورى، أمينا للصندوق.

4- الدكتور أيمن حلمي، أمينا مساعدا.

5- الدكتور عبد العزيز الجوهرى، أمينا مساعدا للصندوق.