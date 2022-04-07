Masrawy logo white

إعلان

الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وتكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

09:00 ص الخميس 07 أبريل 2022
الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وتكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

طقس معتدل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الخميس 7 أبريل 2022 إلى الثلاثاء 12 أبريل 2022.

وأضافت الهيئة، أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء لطيف في فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الخميس 7 أبريل

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وغرب البلاد وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

أتربة عالقة نهارًا على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

اعتبارًا من الجمعة 8 أبريل وعلى مدار الأسبوع القادم انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ليسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة في فترات الليل والصباح الباكر.

الجمعة 8 أبريل

شبورة مائية على بعض المناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

السبت والأحد 9 و 10أبريل

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

الاثنين 11 أبريل

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 12 أبريل

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

تخفيضات كبيرة على أسعار ياميش رمضان

اعرف الاسعار
طقس اتربة رياح الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الخبر التالى:

مطار القاهرة يستقبل جثماني معلمتين لقيتا مصرعهما في عمان
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وتكشف موعد تحسن الأحوال الجوية
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا