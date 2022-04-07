رئيس حزب الوفد يكشف لـ"مصراوي" دور المرأة الوفدية خلال المرحلة المقبلة

(مصراوي):

أكد عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، أهمية دور المرأة الوفدية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحقيق البرنامج الانتخابي بعودة حزب الوفد ونحن لا نعطي المرأة المكانة الغير لائقة وخاصة التي تعمل معنا.

وقال رئيس حزب الوفد في تصريحات لمصراوي، إنه يسعى لجذب العناصر الجادة والمتميزة، موضحًا أنه يرى في الوفديين في عصره الإقبال على التعاون لعودة الوفد.

و بشأن توجيهاته الجديدة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أعضاء الحزب، قال رئيس حزب الوفد إن العلاقة بين الحزب والنواب تحددها اللائحة الخاصة بالحزب في ممارسة الرقابة البرلمانية واستخدام الوسائل البرلمانية والأقل خطورة هي طلبات الإحاطة والأسئلة.

وتابع: "الإعلان يتم بالتفاهم مع رئيس الهيئة البرلمانية وفي حالة الخلاف يعودا إلى رئيس الحزب أن الوسائل الأكثر خطورة مثل الاستجواب وطرح الثقة لا يجوز أن يمارسها العضو إلا بالرجوع لرئيس الحزب مع حق رئيس الحزب في دعوة النواب للاجتماع معه ومع الهيئة العليا والمكتب التنفيذي لأن الحزب يشارك في الحياة السياسية من خلال نوابه".