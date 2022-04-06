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"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. وتوجّه نصيحة بشأن "تخفيف الملابس"

05:55 م الأربعاء 06 أبريل 2022
"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. وتوجّه نصيحة بشأن "تخفيف الملابس"

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كتب- مينا غالى:

ردّت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على تساؤلات وردت إليها حول تأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة هذه الأيام، وعن موعد نهايتها وهل ستعود الأجواء إلى البرودة مرة أخرى وأيضا هل يتم تخفيف الملابس خلال هذه الأيام نهائيًا.

وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "هذه الموجة مستمرة إلى الغد بأجواء شديدة الحرارة وستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض يوم الجمعة بقيم تتراوح من ٥ إلى ٦ درجات، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبري ٣٣ درجة وعليه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا يوم بعد يوم، ولكن لن تصل إلى برودة الشتاء.

وأضافت الهيئة: "ولكن ستكون الأجواء ربيعية خلال ساعات النهار تميل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، ولذلك يمكن تخفيف الملابس خلال ساعات النهار ولكن الحفاظ علي قطعة ثقيلة ليلا وخلال الصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن".

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: "ويظل التغير السريع والمفاجئ في درجات الحرارة وتوارد الموجات الحارة والباردة من سمات فصل الربيع .. كل عام وأنتم بخير".​

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