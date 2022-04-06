محافظة القاهرة: إخلاء ٢٢٩ عقارا بسور مجرى العيون ونقل ٦٩٦ أسرة للخيالة

كتب- محمد نصار:

تواصل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة تحت إشراف المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإخلاء والإزالات والتسكين لمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الملاصقة لسور مجرى العيون بنطاق حي مصرالقديمة والتي تجرى على قدم وساق تمهيدا لإزالتها بالكامل ونقل سكانها والبدء في أعمال التطوير لتواكب ما تم إنجازه في المناطق المجاورة لها وللانتهاء من المشروع الحضاري والعمراني بمنطقة الفسطاط وفقا للجدول الزمني المعد لذلك وطبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وانتهت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والشرطية من حصر كافة الأنشطة بسور مجرى العيون سواء سكني أو تجاري وجار أعمال الإخلاء والإزالات وتسكين الأهالي حيث أسفرت الأعمال عن هدم كلي لعدد ٢٧ عقارا و٨ أنشطة تجارية وإخلاء ٢٢٩ عقارا بإجمالي ٦٩٦ أسرة مستحقة.

يأتي ذلك تمهيدا لأعمال تطوير المنطقة ورفع كفاءتها وإعادة تخطيطها بما يتناسب مع الطابع التاريخي والتراثي للمنطقة الهامة الملاصقة لسور مجرى العيون وجامع عمرو بن العاص ومجمع الأديان ضمن نطاق مشروع حدائق الفسطاط إحياء للقاهرة التاريخية.

جدير بالذكر أنه يتم حاليا تسكين أهالي مناطق سور مجرى العيون بمشروع الخيالة وهو أحد المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية كسكن بديل للمناطق غير الآمنة والذي بدأ في استقبال السكان بعد فرش الوحدات بالكامل وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها السكان من خلال سكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات ومن خلال توفير ٤٢ عمارة سكنية ومدرسة ونقطة شرطة ومركز إسعاف وبريد وحديقة عامة وتنفيذ طرق بمسطح ٦٠ ألف متر وشبكات مياه وصرف بطول ٣٥٠٠ متر واللاند سكيب.