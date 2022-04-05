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الأوقاف: إعلاء دولة القانون أحد أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة

09:54 م الثلاثاء 05 أبريل 2022
الأوقاف: إعلاء دولة القانون أحد أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إعلاء دولة الدستور والقانون أحد أهم ركائز بناء الدولة المصرية والجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الأوقاف إلى المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الدولة، حيث هنأه وأعضاء المجلس بشهر رمضان الكريم، وأهداه نسخة من كتاب الله (عز وجل) بمناسبة الشهر الفضيل، كما أهداه بعض إصدارات وزارة الأوقاف.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس الدولة بدور الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، سواء من جهة إصداراتها العلمية المتميزة أم من جهة إعداد وتدريب وتأهيل الأئمة، وإحكام سيطرتها على المساجد.

حضر اللقاء كل من المستشار طه كرسوع أمين عام مجلس الدولة، والمستشار أسامة الورداني نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية.

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