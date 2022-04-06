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كيف تستفيد من مهلة الإسكان للإعفاء من غرامات التأخير؟

07:00 ص الأربعاء 06 أبريل 2022
كيف تستفيد من مهلة الإسكان للإعفاء من غرامات التأخير؟

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

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كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان في منح التيسيرات في سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة 90% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر.

ويوضح مصراوي كيف تستفيد من هذه التيسيرات الجديدة على النحو التالي:

- الإعفاء من سداد 90 % من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

- مدة فترة التيسير 3 أشهر.

- هذه المهلة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.

حالات تطبيق التيسيرات:

- الحالات الساري تخصيصها.

- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير.

شروط التطبيق:

- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة.

- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى أو الوحدات التي تم إلغاؤها وسحبها، وأصبحت في حوزة الجهاز.

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