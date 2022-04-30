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بطريرك الأقباط الكاثوليك يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال

05:42 م السبت 30 أبريل 2022
بطريرك الأقباط الكاثوليك يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال

الأنبا إبراهيم إسحق

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أ ش أ

بعث الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال.

وقال الأنبا إبراهيم إسحق - في برقيته - "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة عيد العمال، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

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