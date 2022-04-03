إحباط تهريب بندقية مفككة ومناظير في مطار برج العرب

الطقس غدا الاثنين: غائم جزئيًا.. ونشاط للرياح على هذه المناطق

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، محاولة لتهريب بندقية مفككة وعدد من المناظير، أخفاها راكب مصري بين طيات ملابسه في حقائبه، فور وصوله من الكويت، حاول تهريبها من رجال الجمارك وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الكويت على طائرة "فلاي إيجيبت"، اشتبه صبحي محمود بمكافحة التهريب وأحمد كامل مأمور الفحص بالآشعة في أمتعة راكب مصري الجنسية، وبالعرض على مرسي عبدالستار مدير الجمرك، قام بتشكيل لجنة من مايكل نبيل مأمور الحركة وساري عبدالحليم أمن جمركي ومحمود فيالة مكافحة التهريب ورجب بحيري رئيس الوردية، لتفتيش حقائب الراكب وتبين اخفاءه لبندقية مفككة، و3 مناظير داخل ملابسه.

قرر مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.