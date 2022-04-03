تعديلات جديدة على استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار الوزاري رقم 722 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

وتضمنت المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط بيع وتداول الأكياس البلاستيكية، فلا يجوز البيع أو التداول أو التخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية الآتية:

1- أن تكون الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ووفقا للضوابط والاشتراطات الصادر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.

2- يحظر التوزيع المجاني لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام المنتجة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة إلا بتصريح كتابي من الجهاز.

3- يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لجمع المخلفات الطبية في غير الغرض الذي خصصت له.

4- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الاستهلاكية باستخدام أكياس التسوق متعددة الاستخدام ووضع نظام تحفيزي لعملائها لاستخدام هذه الأكياس والترويج لها، وعلى الجهات الإدارية المختصة متابعة هذا الالتزام.

5- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الاستهلاكية بوضع أنظمتها المناسبة لجمع وتداول وتخزين أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام المستخدمة من عملائها والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الجهاز.

6- تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باستكمال إصدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والأكياس متعددة الاستخدام مثل الكيس البلاستيك المنسوج، والكيس البلاستيك المسامي غير المنسوج، والكيس القماش المنسوج من قطن أو كتان أو ألياف طبيعية، والكيس الورقي المبيض أو غير المبيض، والكيس البلاستيك القابل للتحلل الحيوي.

7- تلتزم المصانع المنتجة للأكياس القابلة للتحلل الحيوي بوضع العلامات والالتزام بالألوان والمواصفات الفنية الصادرة في هذا الشأن بما يسهل عملية الفرز وعدم الإضرار بصناعة إعادة التدوير.