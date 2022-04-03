الرئيس السيسي يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان

كتب- مينا غالى:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

وأعرب الملك الأردني عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.