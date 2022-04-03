Masrawy logo white

إعلان

الرئيس السيسي يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان

05:33 م الأحد 03 أبريل 2022
الرئيس السيسي يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان

الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مينا غالى:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

وأعرب الملك الأردني عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

وداعاً للزيوت.. قلايات بدون زيت

اعرف الاسعار
ملك الأردن الرئيس السيسي الملك عبدالله الثاني شهر رمضان
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا