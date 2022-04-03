Masrawy logo white

إعلان

الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد (القاهرة 31 درجة)

10:39 ص الأحد 03 أبريل 2022
الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد (القاهرة 31 درجة)

الطقس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثير الموجة الحارة على كافة الأنحاء مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، اليوم الأحد، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى عن اليوم وتظل الأجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى ٣١ درجة مئوية، والسواحل الشمالية ٢٧ درجة مئوية، وشمال الصعيد ٣٧ درجة مئوية، أما جنوب الصعيد ٤١ درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية.

FB_IMG_1648940496571FB_IMG_1648940498842

وداعاً للزيوت.. قلايات بدون زيت

اعرف الاسعار
الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الموجة الحارة درجات الحرارة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. موجة حارة جديدة خلال أيام.. تحذيران من الأرصاد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا