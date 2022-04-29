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البابا تواضروس يهنئ وزير الدفاع بعيد الفطر المبارك

11:46 م الجمعة 29 أبريل 2022
البابا تواضروس يهنئ وزير الدفاع بعيد الفطر المبارك

البابا تواضروس الثاني

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(مصراوي):

بعث البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال البابا في نص البرقية:

(السيد الفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع رجال القوات المسلحة المصرية، من ضباط وضباط صف وجنود، أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة وينجح جهودكم لحفظ أمن مصر ومواجهة أعدائها).​

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