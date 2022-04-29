الحرارة 40 درجة بهذه المناطق.. تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

الأرصاد: احذروا تدهور الرؤية الأفقية لأقل من كيلو متر في هذه المحافظات

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كتب- أسامة علي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، اليوم.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا، وتسجل القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية ويتجاوز جنوب البلاد حاجز 40 درجة مئوية .

وأضافت الأرصاد، أنه تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة، ويكون التأثير الأكبر لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد حيث متوقع أن تتدهور مستوى الرؤية الأفقية هناك لأقل من 1000 متر لذا يجب اتخاذ الحيطة والحذر.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة ليلا على أقصى غرب البلاد.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن محافظات الجمهورية ستتأثر اليوم الجمعة، بمنخفض خماسيني قادم من الصحراء الغربية، حيث ستكون الأجواء شديدة الحرارة في فترة النهار على مختلف أنحاء الجمهورية، وستكون الأجواء معتدلة خلال فترة الليل مع وجود أتربة عالقة ورمال مثارة لكن سرعان ما تنخفض درجات الحرارة السبت المقبل.

ونصحت غانم في تصريح لمصراوي، بعدم التعرض بشكل مباشر لآشعة الشمس من 12 ظهرًا حتى الثالثة عصرًا حتى لا يزداد الإحساس بحرارة الجو.

وعن حالة طقس الجمعة ليلً، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الغربية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، إن الطقس 29 أبريل 2022، يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، ويكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وقالت إن الطقس يشهد، ارتفاعًا في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الطقس يشهد ارتفاع عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، حوالى من درجة إلى درجتين، وتتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، تؤدى إلى ارتفاع الاحساس بالحرارة خلال فترة النهار.