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للقطاعين العام والخاص.. اعرف إجازتك كام يوم في عيد الفطر

09:31 ص الجمعة 29 أبريل 2022
للقطاعين العام والخاص.. اعرف إجازتك كام يوم في عيد الفطر

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- يوسف عفيفي:

يحصل الموظفون في المصالح الحكومية، والعاملون في القطاع الخاص، على إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك في إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجازات عيد العمال وعيد الفطر المبارك.

ويرصد "مصراوي" إجازات العاملين بالحكومة والقطاع الخاص على النحو التالي:

أولًا: الحكومة

- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان (إجازة أسبوعية).

- إجازة عيد العمال وعيد الفطر 6 أيام متصلة، تبدأ من (السبت 30 أبريل وتنتهي الخميس - 5 مايو).

- الجمعة 6 مايو (إجازة أسبوعية).

- السبت 7 مايو (إجازة أسبوعية).

ثانيًا: القطاع الخاص

- الأحد 1 مايو، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال.

- أول أيام عيد الفطر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

- ثاني أيام عيد الفطر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

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