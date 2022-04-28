متى تُعلن قرعة حج الجمعيات الأهلية؟ التضامن تُجيب

كتب- يوسف عفيفي:

تستقبل وزارة التضامن الاجتماعي، طلبات الراغبين في التقديم على الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م.

وحددت وزارة التضامن 19 يوماً فقط لتقديم أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد 24 أبريل الجاري، حتى الخميس الموافق 12 مايو المقبل.

ووضعت الوزارة، عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل الأول من يناير 2022، ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

وتضمنت الشروط، أيضًا أنه لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخاليًا من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة.

وسيتم تسجيل جميع بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

وتحرص وزارة التضامن، على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، موضحة أنه تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالفنادق والنقل والإعلان عن برنامج رحلة الحج عقب غلق باب التقديم للحج وقبل إجراء القرعة.

ومن المقرر، وفقاً لوزارة التضامن الاجتماعي، إجراء القرعة منتصف شهر مايو المقبل في ظل ضيق الوقت المتبقي على موسم الحج.

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