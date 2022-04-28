مدبولي يهنئ ولي عهد البحرين بعيد الفطر

كتب- محمد غايات:

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وخلال الاتصال، هنأ مدبولي ولي عهد البحرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تمنيات مصر قيادة وحكومة وشعبا بدوام التقدم والازدهار والاستقرار لمملكة البحرين الشقيقة.

كما جرى خلال الاتصال استعراض تطورات العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، ومقترحات تعزيز عدد من مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأثنى الجانبان على ما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين من تطور، لاسيما في ظل العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مجددين العزم على بذل كل الجهود لتعزيز أواصر التعاون بين مصر والبحرين في مختلف المجالات التي تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. ​