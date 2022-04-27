15 مليون جنيه أرباحًا.. كامل الوزير يترأس اجتماع الجمعية العامة لـ"تكنولوجيا معلومات النقل" -صور

كتب- أحمد السعداوي:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي)؛ حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة وعرض تقرير مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالي، بالإضافة إلى عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن مراجعة القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2021؛ حيث حققت الشركة أرباحاً خلال عام 2021 مقدارها 15 مليون جنيه مقابل 12.6 مليون جنيه خلال عام 2020.

و استعرض رئيس الشركة المهندس خالد عطية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها؛ مثل الميكنة المتكاملة للمحطات الذكية (عدلي منصور ومحطة قطارات صعيد مصر وبدر) ومشروعات ميكنة المزلقانات ومشروع ربط نظام حجز التذاكر الجديد والقديم بالبوابات الإلكترونية للمحطات الرئيسية بالسكك الحديدية التي تم تركيب البوابات بها كمرحلة أولى، وهي محطات رمسيس والجيزة وسيدي جابر ومصر بالإسكندرية ودمنهور وكذلك ميكنة بوابات الدخول والخروج والموازين بميناء الإسكندرية ضمن تطبيقات الميناء الذكي وميكنة نظام الإشارات بخط القاهرة- السويس، وميكنة 30 محطة سكة حديد ضمن الخطة الشامة لوزارة النقل لتطوير وميكنة كل محطات السكك الحديدية، ومشروع ميكنة عدد من محطات التحصيل التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري؛ مثل محطة تحصيل البغدادي، بالإضافة إلى إدارة الأصول لعدد من المؤسسات.

وأكد رئيس الشركة تركيب ماكينات TVM لحجز التذاكر بمحطة دمنهور للسكك الحديدية؛ مكوناتها محلية بنسبة 95%، وكذلك إتاحة الواي فاي WI-Fi المجاني بالمحطة.

وأشاد وزير النقل بالجهود التي بذلها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بالشركة خلال الفترة الماضية للنهوض بالشركة وتقديم خدمات متميزة في مجال تكنولوجيا معلومات النقل سواء لبعض الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل أو بعض المؤسسات والشركات الأخرى غير تابعة والمتعاقدة مع الشركة لتنفيذ مشروعاتها في هذا المجال.

وأكد الوزير ضرورة التكامل بين نظام الحجز الجديد والقديم مع بوابات الدخول والخروج بالمحطات، مع ضرورة أن يتم عمل تذكرة موحدة لكل وسائل النقل الموجودة بمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية؛ وهي (القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث للمترو– خط سكة حديد القاهرة السويس– أوتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري– أوتوبيسات السوبرجيت)؛ تزامنًا مع افتتاح القطار الكهربائي الخفيف "LRT" في موعده المحدد، وكذلك وجود تذكرة موحدة في محطة إمبابة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ومحطة أوتوبيسات BRT الجاري إنشاؤها على الطريق الدائري في نفس المنطقة؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل بإصدار تذكرة موحدة لكل وسائل المواصلات في مصر.

ووجه الوزير بالتركيز خلال الفترة المقبلة على قيام الشركة بسرعة نهو هذه المشروعات وزيادة نسبة المكون المحلي بها؛ خصوصاً مع أهميتها في تقديم خدمة مميزة للمواطنين مع ضرورة التوسع في نشاط الشركة بأن يمتد إلى كل هيئات وزارة النقل العشر وشركاتها التابعة وليس هيئة السكك الحديدية، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات والهيئات الأخرى في الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات.