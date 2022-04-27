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محافظة الجيزة تعلن فرص عمل جديدة في القطاع الخاص- شروط وتفاصيل

04:00 ص الأربعاء 27 أبريل 2022
محافظة الجيزة تعلن فرص عمل جديدة في القطاع الخاص- شروط وتفاصيل

محافظة الجيزة

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل بإحدى شركات القطاع الخاص العاملة في صناعة الكابلات في نطاق المحافظة.

واستعرض الجهاز في إعلان نشر على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عبر "فيسبوك" الوظائف المطلوبة وشروطها على النحو التالي:

مساعدين فنيين إنتاج (مؤهل دبلوم صناعي 3 أو 5 سنوات قسم ميكانيكا/كهرباء أو دبلوم المعاهد الفنية صناعي/ تجاري – السن من 18 لـ 30 سنة – العمل 8 ساعات – ذكور فقط – لا يشترط الخبرة – رواتب مجزية – تأمين طبي واجتماعي – زيادات سنوية – حافز شهري – وسائل مواصلات من وإلى الشركة).

وناشد الجهاز، الراغبين في التقدم، بضرورة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني أو الاتصال على تليفون 35720825 – 35711198 يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا إلى 2 عصرا.

محافظة الجيزة تعلن فرص عمل جديدة في القطاع الخاص- شروط وتفاصيل

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