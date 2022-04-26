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القاهرة 32 وشبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

07:30 ص الثلاثاء 26 أبريل 2022
القاهرة 32 وشبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

الطقس

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن الطقس مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن الظواهر الجوية تتمثل في ظهور الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في ظل نشاط للرياح أحيانًا على بعض المناطق.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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الطقس درجة الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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