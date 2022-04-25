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بالطفطف.. جولة في حديقة الحيوان بمناسبة شم النسيم- فيديو وصور

03:53 م الإثنين 25 أبريل 2022
  • عرض 5 صورة
    حديقة الحيوان
  • عرض 5 صورة
    حديقة الحيوان
  • عرض 5 صورة
    حديقة الحيوان
  • عرض 5 صورة
    حديقة الحيوان
  • عرض 5 صورة
    حديقة الحيوان
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كتب- يوسف عفيفي وأحمد مسعد:

تصوير - هاني رجب:

قال اللواء محمد رجائي المشرف العام على حدائق الحيوان بالجيزة، إن حديقة الحيوان جلبت 4 حيوانات من سبع البحر، وسيتم تقديمهم لأول مرة للجمهور خلال عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى جلب 2 كنغر أحمر.

وأجرت عدسة "مصراوي" جولة داخل حديقة حيوان الجيزة، بمناسبة شم النسيم، حيث التقت مع "الشمبانزي" أحد الحيوانات الموجودة في الحديقة، والتي قامت بإجراء بعض الأعمال اليومية وتحية الحاضرين.

وأوضح أحد الموظفين القائمين على رعاية وتربية وإطعام "الشمبانزي" أنه يأكل السودان والموز والطماطم وبعض الأطعمة الأخرى، وأقرب مخلوق له هو الإنسان وتفكيره هو تكفير طفل يبلغ من العمر 7 سنوات .

وعن أسماء "الشمبانزي" جاءت أسماء "كوكو ولوزة والبرنس وإنجي"، ويعتبر إنجي والبرنس أقدم قصة حب في الحديقة.

واستمرت جولة "مصراوي" لعرض بيوت الدب، والتقت مع "نزيه" أحد الموظفين في حديقة الحيوان، الذي قال إن الدب "فارس" روسي الأصل، وعمره 8 عامًا، وهو من أنواع الحيوانات الشرسة، ويأكل بلح وسمك ولحمة وأرز بلبن بالعسل.

كما تم إجراء جولة داخل حديقة الطفل، للتعرف على أبرز الحيوانات الموجودة داخل الحديقة، من زواحف وماعز وأبقار، والطيور، وأحد البغبغانات ويسمى "كوكو" وعمره عام ونصف، وتسمح بتعامل الطفل بشكل مباشر واللعب معهم وتقديم الطعام لهم.

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حديقة الحيوان شم النسيم الطفطف اللواء محمد رجائي
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