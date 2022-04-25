بعد منعهم من دخول الديوان.. نقابة الصحفيين تطالب محافظ الدقهلية بتنفيذ أحكام القضاء

(مصراوي)

طالبت النقابة العامة للصحفين، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بتمكين الصحفيين من ممارسة عملهم.

وأضافت نقابة الصحفيين في بيان رسمي: "يطالب مجلس نقابة الصحفيين، بتنفيذ واحترام الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء القرار السلبي الصادر عنه بمنع صحفيين من ممارسة عملهم الصحفي، وحظر دخولهم ديوان عام المحافظة، والمنشآت الإدارية التابعة للمحافظة، والمؤتمرات التي تجرى بها، وكذا الحد من حرية تدوال المعلومات الخاصة بالبيانات الصحفية عبر مكتبه الإعلامي.

وتابع البيان: الأحكام التي انتصرت لحرية الصحافة التي كفلها الدستور والقانون في المادة 9 من القانون 180 لسنة 2018, والتي تنص على أنه للصحفي والإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها، وتلزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.

كما حظرت المادة ١٠ من القانون ذاته عرقلة أو منع الصحفيين من عملهم أو الحيلولة دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فضلًا عن أن المادة 12 من ذات القانون تمنح الصحفي الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وللصحفي الحق وفق المادة 11 تلقي اجابات على ما يستفسر عنه من بيانات ومعلومات وأخبار ما لم تكن سرية بطبيعتها أو طبقًا للقانون.

وأشادت نقابة الصحفيين، بما طرأ على البنية الدستورية والتشريعية، من ضمانات تكفل الحريات وتحمي حقوق الصحفيين، في ظل دستور 2014 الذي كانت نقابة الصحفيين طرفا في صياغته، وفق البيان.

وأعلنت النقابة العامة للصحفين التضامن مع الزميلة غادة عبدالحافظ بتكليف الشئون القانونية بتقديم الدعم النقابي والقانوني في إجراءات الاستئناف على الحكم الصادر ضدها.