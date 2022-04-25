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طارق الخولي: الإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيًا الفترة المقبلة

12:43 ص الإثنين 25 أبريل 2022
طارق الخولي: الإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيًا الفترة المقبلة

النائب طارق الخولى

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(مصراوي):

توجه النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بخالص الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استخدام صلاحيته الدستورية، لإخلاء سبيل 41 شابًا محبوسًا بشكل احتياطي، وإدخال الفرحة على قلوب أسرهم بمناسبة اقتراب عيد الفطر، وتزامنًا مع عيد القيامة المجيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "MBC مصر 2"، مساء الأحد، أن الإفراج عن 41 شابًا تمهيد لتوسع عمل لجنة العفو الرئاسي، حتى تتضمن ملف الغارمين والغارمات، معلنًا عن تشكيل اللجنة ومحددات عملها لاحقًا.

وقال إن هناك عنصرين رئيسيين تعتمد عليهم اللجنة في فحص حالات المحبوسين، أولهما عدم ارتكاب أعمال عنف، والثاني عدم الانضمام لجماعات محظورة أو إرهابية، قائلًا إن الـ41 شابًا المفرج عنهم، يتبعهم مجموعة أخرى من المفرج عنهم، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن لجنة العفو عندما تعود، فإنها تفحص الحالات وتمهد لقرارات رئاسية تتعلق بالعفو خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق منذ أيام دعوة لحوار سياسي في إطار الجمهورية الجديدة.

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