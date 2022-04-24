مي حلمي تهاجم شريف عامر بسبب مطالبته بتسريح موظفي خدمة العملاء

كتب- محمد نصار:

ردت مي حلمي على تصريحات الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر عبر فضائية "mbc" بشأن موظفي خدمة العملاء، قائلة: أنت عارف العيال اللي مش عجباك دي بيشتغلو كام ساعة؟. حاطين سماعة على ودنهم كام ساعة.. مرتباتهم أد إيه.. شقيانين أد إيه.

وأثار الإعلامي شريف عامر حالة من الجدل بعد إعلانه استياءه من العاملين بخدمة العملاء ووصفه لهم بـ"العيال"، مؤكدًا أنهم لا يملكون القدرة على حل المشكلة لكنهم يكررون عبارات محفوظة.​

وأضافت مي حلمي، عبر صفحتها على فيسبوك: في منهم اللي بيدرس عشان يقدر يدفع مصاريف جامعته يعني لسه بيتعلم شغلته وارد انهم يغلطوا.. كمية ناس بتتصل تستظرف عليهم.. حط نفسك مكانهم حاطط سماعة في ودنك 12 ساعة متواصلة هتبقى عامل إزاي في آخر شيفتك.

وتابعت مي حلمي: ممكن يكون العيل ده أخويا أو أخو صاحبتي أو قريبي المهم انه حد يشقى ويتعب عشان يأكل نفسه، ارحمو ترحمو، هما مش مشاهير وبياخدو آلاف كل شهر من غير مجهود زي حضرتك ربنا مع كل واحد شقيان بعرقه وتعبه ده مش عيل ده راجل وأجدع راجل.

وردت مي حلمي أيضا في تعليقات المنشور على بعض الأشخاص قائلة: طيب ما يتكلم أولى عن التعليم وغلاء المدارس والكورسات وأصحاب الشركات اللي المفروض تدي الولاد دول كورس عشان يتعلموا يشتغلوا، أو التعليم الصح اللي يخليهم معاهم لغة تفهم اللي زيه قبل ما يهاجمهم ولما هو عاوز الشركة تسرحهم هو هيشغلهم هيصرف على اللي فاتحين بيوت.

وواصلت: لأ وكمان بيقول إيه المشكلة في كلمة عيال لكن يعمل حلقة مع بتاع الوزة ولا البطة واللي بيقول شيماء حلو أوي لكن الناس الشقيانة بالـ 12 ساعة على مرتب ألف جنيه دول لازم نسرحهم قبل ما نقول نعلمهم، عجبت للمعترضين والمطبلاتية وكل من خاف يقول رأيه عشان يطلعوا معاه في حلقة.