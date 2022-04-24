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قومي حقوق الإنسان يدين اقتحام المسجد الأقصى

11:07 ص الأحد 24 أبريل 2022
قومي حقوق الإنسان يدين اقتحام المسجد الأقصى

مشيرة خطاب

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كتب- محمد نصار:

أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، بشدة، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، مما أدى إلى إصابة الكثيرين واعتقال مئات الفلسطينين العزل ويعد انتهاكا صارخا لكافة معايير القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأكد المجلس، في بيان، اليوم الأحد، أن هذا الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خاصة خلال شهر رمضان المبارك على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف.

وناشد المجلس القومي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن للتحرك العاجل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وللأماكن المقدسة، ومنع تكرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي من شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.

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