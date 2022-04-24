التقديم بدأ.. رابط استمارة حج الجمعيات الأهلية 2022

كتب- محمد نصار:​

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، استقبال طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443 هـ -2022 م، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022.

ومن المقرر أن يتم إجراء القرعة الإلكترونية للاختيار من بين المتقدمين منتصف شهر مايو المقبل.

ويمكن الحصول على استمارة التقديم للحج من خلال جميع مديريات التضامن الاجتماعي بالمجان لكافة أعضاء الجمعيات ممن تنطبق عليهم الشروط، وعلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج: اضغط هنا.

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