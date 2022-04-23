أجراس الكاتدرائية الأسقفية تُعلن بدء قداس عيد القيامة - صور

الكاتدرائية الأسقفية تتزين بالأضواء احتفالًا بعيد القيامة المجيد

تعديل مسمى كليات وتأجيل اختبارات.. 6 قرارات من "الأعلى للجامعات" بشأن

في عظة قداس عيد القيامة المجيد.. رئيس "الأسقفية": هناك طرق مختلفة

كتب - مينا غالي:

دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد.

وبدأ موكب المطران الدكتور سامى فوزي في الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة.

ويبدأ الدخول بإشعال شمعة البصخة وقراءة الصلوات ويستمر موكب الشمعة إذ يتم إشعال الشموع الصغيرة ويتوقف الموكب فى منتصف الكنيسة مع تكرار الصلوات ثم يستمر الموكب في الدخول ثانية حتى وضع شمعة البصخة على حامل خاص بها.

ورنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "المسيح اليوم قام" التي تحتفي بقيامة المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس عيد القيامة المجيد.

​