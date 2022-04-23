اليوم وغدًا.. البابا تواضروس ضيفًا في برنامج "كلم ربنا" بمناسبة عيد القيامة

كتب - مينا غالي:

يحل قداسة البابا تواضروس الثاني، ضيفًا على إذاعة "راديو 9090" بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك من خلال برنامج "كلم ربنا" الذي يقدمه الإعلامي أحمد الخطيب.

ويحاور "الخطيب" قداسة البابا على مدار حلقتين تذاع الساعة السادسة مساءً اليوم وغدًا حول العديد من المواقف الشخصية واللحظات الإنسانية الفارقة التي عاشها قداسته سواء في سني حياته المبكرة أو خلال خدمته الرعوية، أسقفًا ثم بطريركًا، والتي كلم خلالها الله وتلقى الاستجابة.​