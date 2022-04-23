وفاة "حداد" متأثرًا بطلق ناري في مشاجرة مع ابن عمه في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

توفي حداد متأثرًا بإصابته بطلق ناري في مشاجرة نشبت بينه وبين نجل عمه "عاطل"، بسبب خلافات الجيرة، في قرية السيفا دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وكانت قرية السيفا التابعة لمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، شهدت في 17 أبريل الجاري إصابة حداد بشظايا خرطوش وجروح قطعية على يد نجل عمه "عاطل"، مقيم ذات العنوان، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي بوصول حداد مصابًا بشظايا خرطوش وجروح قطعية بمناطق متفرقة بالجسد.

انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلا من "ع.ش.ع"، 38 عامًا، حداد، مصابًا بشظايا خرطوش وجروح قطعية بمناطق متفرقة بالجسد، و"ك.ع.ع"، عاطل، 27 سنة، نجل عم الأول، بسب خلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة، قام خلالها الأخير بإطلاق عيار نارى من سلاح ناري"فرد خرطوش"، محدثًا إصابة الأول، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة.

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