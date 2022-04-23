الطقس.. الأرصاد تعلن الموعد النهائي لارتداء الملابس الصيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد ارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل، وتوقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وقالت غانم لمصراوي اليوم السبت، "نقدر تصيف في الوقت الحالي، لكن خلال فترة الليل لا بد من اصطحاب جاكيت خفيف أو ارتداء قطعتين من الملابس".

وتابعت عضو المركز الإعلامي: "نتوقع نقدر نصيف بشكل كامل مع بداية الأسبوع المقبل، لكننا ننتظر توقعات الطقس النهائية خلال الأيام المقبلة".

وأكدت أنه من الوارد أن تستمر درجات الحرارة الصغرى منخفضة خلال الأيام المقبلة، والتى تتراوح بين 14 و15 درجة.

وعن تأخر ارتداء الملابس الصيفية، قالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لا يوجد أي تأخير، ففي بعض السنوات السابقة تأخرنا في ارتداء الملابس الصيفية حتى شهر مايو.

وأكدت منار، أن سبب الاختلاف في تغير درجات الحرارة وحالة الطقس نهارا وليلا، يرجع لتأثرنا بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة وسطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول الليل تكون الكتل الهوائية منخفضة في نسب الرطوبة ودرجات الحرارة، ما يؤدي إلى انخفاض الحرارة خلال ساعات الليل بشكل ملحوظ.