Masrawy logo white

إعلان

الطقس.. الأرصاد تعلن الموعد النهائي لارتداء الملابس الصيفية

03:00 م السبت 23 أبريل 2022
  • عرض 6 صورة
    طقس معتدل
  • عرض 6 صورة
    طقس معتدل
  • عرض 6 صورة
    طقس معتدل
  • عرض 6 صورة
    طقس معتدل
  • عرض 6 صورة
    طقس معتدل
  • عرض 6 صورة
    طقس معتدل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد ارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل، وتوقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وقالت غانم لمصراوي اليوم السبت، "نقدر تصيف في الوقت الحالي، لكن خلال فترة الليل لا بد من اصطحاب جاكيت خفيف أو ارتداء قطعتين من الملابس".

وتابعت عضو المركز الإعلامي: "نتوقع نقدر نصيف بشكل كامل مع بداية الأسبوع المقبل، لكننا ننتظر توقعات الطقس النهائية خلال الأيام المقبلة".

وأكدت أنه من الوارد أن تستمر درجات الحرارة الصغرى منخفضة خلال الأيام المقبلة، والتى تتراوح بين 14 و15 درجة.

وعن تأخر ارتداء الملابس الصيفية، قالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لا يوجد أي تأخير، ففي بعض السنوات السابقة تأخرنا في ارتداء الملابس الصيفية حتى شهر مايو.

وأكدت منار، أن سبب الاختلاف في تغير درجات الحرارة وحالة الطقس نهارا وليلا، يرجع لتأثرنا بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة وسطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول الليل تكون الكتل الهوائية منخفضة في نسب الرطوبة ودرجات الحرارة، ما يؤدي إلى انخفاض الحرارة خلال ساعات الليل بشكل ملحوظ.

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
طقس معتدل طقس أمطار أتربة رياح الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الخبر التالى:

رئيس الإنجيلية مهنئًا بعيد القيامة المجيد: تأتي وسط عالم مملوء بالاضطرابات
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا