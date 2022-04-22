كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها تفقد الرئيس السيسي أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة/السويس، والتموين تطرح منتجات بتخفيض 25%، وإصلاح عطل في الخط الثالث للمترو.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة - السويس

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر الجمعة، أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

- تخفيضات تصل لـ25%.. ننشر أسعار "كعك العيد" بالمجمعات الاستهلاكية

طرحت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، كميات كبيرة من منتجات كعك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة.

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- ارتفاع الحرارة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأسبوع الأخير من رمضان

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من السبت 23 أبريل 2022 إلى الخميس 28 أبريل 2022، الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

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- الحكومة تحسم الجدل بشأن حذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار بحذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، لا أساس له من الصحة.

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- الصحة توضح حقيقة وجود حالات مصابة بـ"التهاب كبدي غير معروف" داخل مصر

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حقيقة ما تردد عن وجود حالات مصابة بمرض "الالتهاب الكبدي غير معروف السبب" بمصر.

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