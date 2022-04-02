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رمضان 2022.. رسالة جديدة من وزير الحج السعودي للراغبين في أداء العمرة

09:59 ص السبت 02 أبريل 2022
رمضان 2022.. رسالة جديدة من وزير الحج السعودي للراغبين في أداء العمرة

موسم العمرة

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كتب- يوسف عفيفي:

وجه الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، رسالة جديدة إلى الراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة، خلال صلاة أول ليلة من شهر رمضان الكريم.

وقال الربيعة، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "‏‎مكة والمدينة في انتظاركم بشوق خلال هذا الشهر الفضيل، فأهلا وسهلا بجميع المسلمين؛ في أطهر وأجمل البقاع".

وبدأت المملكة العربية السعودية، صلاة التراويح من المسجد الحرام في مكة المكرمة، في أول صلاة قيام في شهر رمضان المبارك هذا العام.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، رفعت الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، من حيث إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمساجد الأخرى.

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