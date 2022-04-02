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حماية المستهلك يطلق حملة استدعاء لبعض سيارات ستروين

12:56 ص السبت 02 أبريل 2022
حماية المستهلك يطلق حملة استدعاء لبعض سيارات ستروين

جهاز حماية المستهلك

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(مصراوي):

أعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة المصرية الأوروبية للسيارات واستلانتيس العالمية عن حملة استدعاء لبعض موديلات ستروين طراز سي ٤ من موديلادت عام ٢٠١١ وحتى ٢٠١٦ وطراز سي٣ من موديلات عام ٢٠١٠ و حتي عام ٢٠١٢، للبدء في حملة فحص للكشف علي الوسائد الهوائية و تغييرها إن لزم.

يأتى ذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصًا على أمن سلامة المُستهلكين كإجراء وقائي.

وأضاف حماية المستهلك: "لمزيد من المعلومات الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 19394، وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه للسيارات من ضمن حملة الإستدعاء، وسيتم الرجوع مرة أخرى للعملاء لتحديد موعد في أقرب مركز خدمة وذلك دون أي تكاليف أو رسوم على العميل.

وفى حالة رغبة العميل في التأكد إذا كانت سيارته ضمن حملة الفحص يُرجى إدخال رقم الشاسيه من خلال الرابط ، citroen-aftersales.com.

حماية المستهلك

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