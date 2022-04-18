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تحسن في الأحوال الجوية والقاهرة 33.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة حتى الثلاثاء

02:20 ص الإثنين 18 أبريل 2022
تحسن في الأحوال الجوية والقاهرة 33.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة حتى الثلاثاء

درجات الحرارة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحسن في الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة علي شمال البلاد.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 33 درجة، وأن تظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد حيث تصل درجة الحرارة إلى 43 درجة.

ويتوقع خبراء الأرصاد وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وتابع البيان: تشهد درجات الحرارة مزيدا من الانخفاض على كافة الأنحاء يوم الثلاثاء أيضًا.

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