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حرارة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بدرجات الحرارة

05:10 م الأحد 17 أبريل 2022
حرارة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بدرجات الحرارة

الطقس

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الاثنين، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية نهارا.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أن الطقس خلال فترة الليل مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على المناطق الجنوبية.

وأوضحت الهيئة أن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها، هي نشاط الرياح على السوحل الشمالية، وفرص أمطار حفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وشاط رياح على شمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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