طاقة النواب تطالب الجهات المعنية ببيانات تفصيلية بالمساهمات المجتمعية لشركات البترول في دمياط وبورسعيد

كتب- نشأت علي

طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الجهات المعنية، بإرسال بيانات تفصيلية ووافية للجنة تتعلق بالمساهمات المجتمعية لشركات البترول في دمياط وبورسعيد.

وناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، عددًا من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة بورسعيد بحضور محافظ بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية توعية الشارع المصرى بما تقدمه الدولة للشعب، لافتًا إلى أننا فى معركة للوعى كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء هذا أثناء مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار، بشأن عدم قيام شركات الغاز والبترول والبتروكيماويات الواقعة غرب بورسعيد بالمساهمة المجتمعية المطلوبة، بالإضافة إلى إصرار هذه الشركات غير المبرر على عدم تعيين أبناء محافظة بورسعيد في الوظائف الشاغرة.

وقال المحافظ، إن النائب من حقه تقديم طلب إحاطة وأنا من حقى الرد وتوضيح دور الحكومة، حيث أن الرئيس اهتم بالمشاركة المجتمعية للشركات التى تعمل بالبترول، موضحًا أن الشركات بالفعل أنشأت داخل محافظة بورسعيد، عددًا من الوحدات الصحية، وأيضا مركز شباب من أفضل مراكز الشباب فى مصر، بجانب مدرسة تكنولوجية.

وأضاف المحافظ أن العلاقة بين البرلمان والحكومة تقوم على التوازن بين دور النواب والدولة، مستطردا: "قطاع البترول يستوعب عدد بعينه وليس كل المواطنين

وقال النائب حسام عوض الله، إن من المهم تشغيل عدد كبير من العمالة من أبناء محافظة بورسعيد بالنسب المقررة وطلب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة، برفع نسبة التعيينات لأهالي بورسعيد فى شركات البترول بمحافظة بورسعيد وأيضا تكثيف مشروعات المشاركة المجتمعية داخل المحافظة.​