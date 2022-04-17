وزير الكهرباء: توفير كافة الإمكانيات لمنظومة النقل الأخضر بشرم الشيخ

كتب- محمد صلاح:

أكد الدكتور محمد شاكر​، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استعداد الوزارة لتوفير كافة إمكاناتها لمنظومة النقل الأخضر المستدام خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة بمقر الوزارة؛ لبحث الخطوات والإجراءات المتصلة بالتنظيم داخل مدينة شرم الشيخ السياحية خلال فاعليات المؤتمر، بحضور عدد من المستثمرين في الطاقات المتجددة.

وقال شاكر، إنه سيتم توفير كافة إمكانيات منظومة النقل الأخضر بشرم الشيخ من خلال مد الكابلات الكهربائية المطلوبة لأماكن الانتظار، وتوفير أحمال الطاقة الكهربائية الكافية لشحن الحافلات بأماكن الانتظار والمحطات الرئيسية، ووجود نقاط شحن كهربائي للحافلات في المحطات الوسطية، وتوفير وحدات الدعم الكهربائي الطارئة للشحن.

وأضاف أن القيادة السياسية وجهت بإخراج هذا الحدث العالمي الضخم على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات ومنها مجال النقل الأخضر المستدام، وكذلك والتوسع في استخدامات الطاقة النظيفة.

وتابع أن القيادة السياسية وجهت أيضًا بتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في الطاقات المتجددة والتوسع في استخدامات وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة ونقاط الشحن المتفرقة والموزعة على مستوى الجمهورية بصفة عامة، وبصفة خاصة في شرم الشيخ والمناطق المحيطة بها.

وأشار إلى أن مصر ستقدم رسالة هامة خلال استضافتها للمؤتمر بإطلاق (شرم الشيخ خضراء) من خلال محاور مختلفة ومنها الاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة في التنقل داخل المدينة وفعاليات المؤتمر، كأحد مكونات نموذج مصر نحو تطبيق مفهوم النقل المستدام كإحدى آليات التخفيف من آثار تغير المناخ، وتصنيع أتوبيسات النقل العام التي تعمل بالكهرباء.

من جهته.. أكد محافظ جنوب سيناء التنسيق مع كل الجهات المعنية والمستثمرين العاملين في مجال الطاقات المتجددة والتي تضمنت خطة استخدام منظومة وسائل النقل الجماعي الكهربائية (الأتوبيسات والمينى باصات والسيارات الكهربائية) وجهود الدولة لدعم التوسع في إنتاج وتصنيع المركبات الخاصة بها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية باستغلال المؤتمر كنواة لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء مستدامة في المدن الخضراء الذكية وطرق وآلية تقديم المنظومة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ هي أيقونة السلام، وستكون واجهة مشرفة لمصر خلال فعاليات المؤتمر أمام الرأي العام العالمي، وأن المحافظة ستضع كافة إمكاناتها للمساهمة في إنجاح هذا المؤتمر العالمي.