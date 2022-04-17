٤٠ درجة لأول مرة على القاهرة.. الأرصاد للمواطنين: توخوا الحذر من طقس الساعات المقبلة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاع كبير وملحوظ في درجات الحرارة بسبب هبوب رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والاتربة علي شمال الصعيد والقاهرة ومدن القناه والسواحل الشماليه والصحراء الغربية وعلية تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير.

طقس الأحد

تقترب درجات الحرارة من حاجز 40 درجة علي معظم الأنحاء وتعتبر هذه المرة الأولى المتوقع أن تسجل درجات الحرارة علي القاهرة 40 درجة.

لذا يرجي توخي الحذر وعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة.

طقس الاثنين

دخول رياح شمالية غربية تعمل علي انخفاض درجات الحرارة بشكل نسبي علي شمال البلاد حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة علي القاهرة 33 درجة كما تنخفض درجة الحرارة الصغري وتعود الأجواء الباردة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما تنخفض الرؤية الأفقية علي شمال وجنوب الصعيد بسبب الرمال المثارة.

طقس الثلاثاء

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي كافة الانحاء لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار وباردة ليلا وفي الصباح الباكر.