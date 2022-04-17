طلب إحاطة بالبرلمان لتوفير العلاج لمرضى متلازمة "كريغلر- نجار"

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس موجه للحكومة ممثلة في وزارة الصحة بشأن توفير علاج لمرضى متلازمة كريغلر نجار، ورفع المعاناة عنهم.

وقال زين الدين في طلب الإحاطة: "تعيش الحالات المصابة بمرض متلازمة كريغلر نجار، أزمة ومعاناة كبيرة نظرًا لأن ذلك المرض من الأمراض النادرة".

وأوضح النائب، أن متلازمة كريغلر نجار مرض وراثى مزمن وغير معد، يؤدي إلى ارتفاع إنزيمات الكبد والصفراء غير المباشرة والكلى، مما يستدعي عمل تحاليل بصورة دورية وتناول العلاج بانتظام مدى الحياة.