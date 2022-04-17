الشقة بـ392 ألف.. ننشر تفاصيل حجز شقق موظفي الحكومة المنتقلين للعاصمة الإدارية

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كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي من التسجيل وسداد مقدمات جدية الحجز للمرحلة الأولى لحجز الوحدات السكنية بمدينة بدر بمشروع العاملين بالدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية يوم 28 إبريل.

وينشر مصراوي تفاصيل التقديم على شقق مدينة بدر المخصصة للموظفين الحكوميين المنتقلين للعامة الإدارية، وكراشة الشروط الخاصة بالحجز، والتي جاءت على النحو التالي:

الأسعار:

تختلف الأسعار في المشروع وفقا للمساحة والدور، ففي الدور الأراض مساحة الوحدة 103 متر بـ392 ألف جنيه، وفي الدور الأخير سجلت الشقة الـ113 متر 340 ألف جنيه، والوحدة الـ123 متر سجلت الشقة 468 ألف جنيه.

أما الأدوار المتكررة سحلت الودة الـ116 متر 450 ألف جنيه، والوحدة الـ 126 متر، 489 ألف جنيه.

خطوات الحجز:

سيتم سداد 35 ألف جنيه في بنك التعمير والإسكان،و350 جنيه مصاريف إدارية،

ثم يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز https://nrh.shmff.gov.eg/.

- فــي حالــة قبــول الملــف بعــد االســتعالم الميدانــي واالئتمانــي وانطباق الشــروط علــى العمــل المدنــي بالدولــة المتقـدم وقبـل التعاقـد علـى الوحـدة المخصصة لـه علـى النظـام اللـي للصنـدوق بنظـام التمويل العقـاري، يتـم استكمال باقــي مُقــدم الحجــاز كنســبة تبــدأ مــن 15 %كحــد أدنــى مــن إجمالي قيمــة الوحــدة السـكنية بنظــام التمويل العقـاري المدعوم بفائدة 3 %أو بمقـدم يبـدأ مـن 20 %كحـد أدنـى مـن إجمالي قيمـة الوحـدة السـكنية بنظــام التمويــل العقــاري المدعوم بفائــدة 8 % ً ســنويا فــى موعــد غايتــه شــهر مــن تاريــخ اختــار جهــة التمويـل للعامـل المدنـي بالدولـة بالموافقـة علـى التمويـل، باإلضافـة إلـى سـداد )1 %مـن ثمـن الوحـدة مصاريـف إداريـة +5.0 %مـن ثمـن الوحـدة السـكنية لحسـاب مجلـس الأمنـا.

ويتم سـداد باقـي إجمالي ثمـن الوحـدة السـكنية علـى أقساط شهرية بحـد أقصى 30 ً عـام )تحـدد طبقـا للدخـل والسـن( بنظـام التمويـل العقـاري المدعوم بفائـدة 3 % ً سـنويا )مُتناقصـة( وال يتـم تغييــرها طـوال فتــرة التمويـل أو بحـد أقصـى 25 ً عـام )تحـدد طبقـا للدخـل والسـن (بنظـام التمويـل العقـاري المدعـوم بفائـدة 8 % ً سـنويا )مُتناقصـة( وال يتـم تغييــرها طـوال فتــرة التمويـل.

المُـستندات المطلوبة للحجز:

- مــلء وتوقيــع اســتمارة الحجــز للوحــدة الســكنية والإقــرار بعــد إنزالهمــا مــن الموقــع وطباعتهمــا( بخــط واضـــح، وإرفاقهمــا ضمــن المستندات التــي ســيتم رفعهــا عنــد التقــدم بطلــب حجـز الوحــدة السـكنية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للعامل المدني بالدولة المتقدم والزوجه سارية.

- شـهادة دخـل العامـل المدنـي بالدولـة المقـدم مُعتمـدة مـن جهـة العمـل.

- أي مستندات خاصــة بمصــادر الدخـل الإضافية.

• بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة فى حالات الأرامل والمطلقات يتم إرفاق المستندات التالية :

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة لألرملة.

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

• في حالة عمل الزوج/الزوجة - للعامل المدني بالدولة المتقدم - يتم استيفاء المستندات التالية :

- شهادة معتمـدة مـن جهـة العمـل تتضمـن جميـع البيانـات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري )للـزواج /

الزوجـة( وإذا كانـت جهـة العمـل )قطـاع خـاص( يوضـح بالشهادة رقـم السجل التجـاري والبطاقـة الضريبيـة لجهـة

العمـل.

• فـي حالـة كان الـزوج / الزوجـة مـن أصحـاب المهـن والأعمـال الحـرة والأنشطة التجارية والحرفية ، يتـم استيفاء

المستندات التالية:

- ً شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحا بها مهنة المتقدم.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

- ً شــهادة التأمينــات االجتماعيــة )إن وجــد( موضحــا بهــا المهنــة واألجــر التأمينــى أو صــورة مــن البطاقــة النقابية أو

اشتراك النقابــة.

• في حالة كان الزوج / الزوجة من أصحاب المعاشات:

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل كراسة الشروط من هنا: